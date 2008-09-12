У Києві презентовано новітній навчальний курс для вузів

У Києві презентовано новітній навчальний курс для вищих навчальних закладів – “Основи споживчих знань”, розроблений завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України та спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”.

Представила курс на прес-конференції в УНІАН керівник спільного проекту ЄС та ПРО ООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Клавдія МАКСИМЕНКО.

За її словами, курс розроблений для вишів, що проводять навчання за власними програмами. Студент може обрати цю програму для вивчення за власним бажанням поряд з економічними спеціальностями ступеня бакалавра.

Автори проекту переконані, що курс “Основи споживчих знань” є актуальним і буде важливим для вишів, оскільки на сьогодні в Україні існує проблема недотримання прав споживачів, проблема необізнаності споживачів щодо власних прав, що в свою чергу є гальмом для розвитку вітчизняного ринку та економіки.

К.МАКСИМЕНКО поінформувала, що тематика курсу “Основи споживчих знань” знайомить з основними європейськими та світовими практиками захисту прав споживачів, історією виникнення споживчого руху та діяльністю громадських організацій споживачів. Також у курсу включено законодавчі акти та порівняльний аналіз інформації з різних країн, щоб покупець в Україні міг орієнтуватися на існуючому споживчому ринку.

Зі змістом курсу можна ознайомитись у друкованому виданні, що видано накладом 1,5 тис. примірників, а також в електронній версії, представленій на “Порталі споживача” за адресою http://consumerinfo.org.ua. Також на цьому порталі розроблено та розміщено електронний варіант курсу для дистанційного вивчення.

За інформацією К.МАКСИМЕНКО, пілотний проект з викладання курсу зголосились запровадити вже цього навчального року такі національні виші як Києво-Могилянська академія, Національний торговельно-економічний університет, Національно-економічний університет, Національний університет “Львівська політехніка”, а також низка регіональних вузів.

К.МАКСИМЕНКО зазначила, що розробники “Основ споживчих знань” готові співпрацювати з усіма навчальними закладами, які виявлять бажання ввести цей курс у свої програми.

Презентацію курсу “Основи споживчих знань” передбачено провести ще в кількох великих містах країни.

“Я вважаю, що цей посібник є сучасний за структурою: тут є і тестові завдання, і глосарій і література по кожному з розділів, і контрольні запитання , і різноманітні ситуації, які треба вивчити, – безумовно, це буде сприйнято позитивно. Тільки треба добра воля вузів, щоб вони хотіли знати, що така продукція є”, - зазначила присутня на прес-конференції проректор Київського національного торговельно-економічного університету, один з авторів посібника “Основи споживчих знань” Наталія ПРИТУЛЬСЬКА.

На її думку, навчальний матеріал курсу буде доречним не тільки для економічного курсу, а й для інших дисциплін, зокрема, для майбутніх рекламістів чи маркетологів.

Доцент Національного університету “Львівська політехніка”, який підтримував розробку дистанційного курсу, Дмитро ПЕЛЕШКО зазначив, що інтернет-версія розрахована для ознайомлення як для непідготовленого користувача, так і фахівця.