Google обмежила термін зберігання IP-адрес
12:43, 12 вересня 2008Права людини
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ЄК вітає це рішення
Google вирішила обмежити термін зберігання IP-адрес при пошукових запитах, скоротивши його з 18 до 9 місяців.
Як повідомляють у компанії, таке рішення було схвалено на вимогу захисників конфіденційної інформації в мережі Інтернет.
Це рішення компанії вже привітав віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.
Він назвав це рішення рухом до відповідності європейським принципам захисту приватних даних та європейському законодавству з цього питання.
Водночас, Ж.БАРРО наголосив, що рекомендованою ціллю залишається скорочення терміну зберігання IP-адрес до 6 місяців.
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