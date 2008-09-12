У Харкові відбудеться крос пам’яті жертв тоталітаризму

14 вересня в рамках історико-просвітницького проекту «Харківська Катинь» в Харкові відбудеться крос «Пам’яті жертв комуністичного тоталітаризму».

Як повідомляє Харківська правозахисна група, проект триває вже 9 років і, починаючи з 17 вересня 2000 року, щороку крос проходить у лісопарку.

За інформацією організаторів, учасники акції збируться біля скорботного Меморіалу полоненим офіцерам польської армії, вбитим у квітні 1940 року за наказом з Москви, та українцям, які загинули за наказом комуністичної влади СРСР. Захід розпочнеться з хвилини мовчання, потім будуть покладені квіти на могили і відбудеться крос. Традиційно в урочистій частині проекту бере участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові.

Організатори пам’ятного заходу закликають не забувати про злочинні події тих часів, які засуджені резолюцію ПАРЄ стосовно злочинів тоталітарних комуністичних режимів.