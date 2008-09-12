Підвищення виборчого бар‘єру вдарить по виборцю

Спроби політиків підняти виборчий бар‘єр є наступом на права і свободи українських громадян.

Про це йдеться у заяві оргкомітету Громадянської асамблеї України, текст якої передано агентству УНІАН.

«Останні заяви політиків щодо змін до Основного закону та підняття виборчого бар’єру свідчать про наміри назавжди обмежити права та свободи громадян України і законсервувати породжені штучним хаосом можливості необмеженої сваволі «еліти», - говориться в тексті заяви.

На думку представників громадськості, політична боротьба за владні повноваження поміж представниками усіх гілок влади, політичними партіями та блоками, представленими у Верховній Раді, свідчить про системну кризу владної та політичної еліт і дедалі більше набирає обрисів «тотальної війни», наслідком якої буде “остаточне руйнування держави”.

Особливе занепокоєння громадських організацій викликає факт “повного відчуження влади від народу, усунення громадян від впливу на політичні процеси, які відбуваються в країні”.

Нагадаємо, що учасники Громадянської Асамблеї України (понад п’ятсот представників громадянського суспільства) у 2007 та 2008 рр. заявляли про необхідність відмовитись від використання конституційного процесу для досягнення політичних переваг і припинити будь-які спроби внесення змін до Конституції без широкого громадського обговорення та впровадження інституту установчої влади.

”Змушені констатувати: голос громадськості не було почуто ні владою, ні політикумом, і саме це, на наше переконання, стало одним із каталізаторів чергової (і, вочевидь, не останньої) політичної кризи, критично небезпечної за поточних зовнішніх умов”, - заявляє оргкомітет Громадянської асамблеї України.

Громадські організації вважають недоцільним та неприпустимим підвищення відсотку виборчого бар’єру, “оскільки це обмежить волевиявлення громадян та їх конституційні права”, а також висловлюють протест проти “практики жонглювання питаннями національної безпеки”.