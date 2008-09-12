Російська армія спивається у виноробних регіонах Грузії

Правозахисники закликають оприлюднити списки загиблих в ході збройного конфлікту у Грузії та Південній Осетії.

Про це йдеться у заяві Правозахисного центру “Меморіал”, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“До цього часу деякі офіційні структури говорять про тисячі убитих, проте, як і раніше, неможливо знайти джерело, на якому базуються ці твердження. Тим часом, слідчий комітет Росії повідомляє про 137 убитих. Лише публікація списку загиблих може внести ясність до цього питання”, - сказано в тексті заяви.

Як один з кроків у цьому напрямку правозахисники наводять розміщений в інтернеті "громадською комісією з розслідування" список 311 загиблих, зазначаючи, однак, що представників цієї комісії, які б могли пояснити, яким чином і за якими джерелами складений цей список, розшукати не вдалося.

З розмов із мешканцями осетинських сіл і найбільш постраждалих районів Цхінвалі правозахисникам вдалося з`ясувати, що більшість серед убитих становили учасники збройного опору. Значна частина цивільного населення покинула місто за попередній тиждень, решта ховалися в підвалах. Правозахисники зафіксували декілька випадків обстрілу цих будинків на рівні підвалів, проте, за їх словами, мирні жителі, як правило, гинули, коли виходили на поверхню: рятувати будинок, що горить, по воду або при спробах виїхати з міста по нібито оголошеному "гуманітарному коридору" в ніч з 8 на 9 серпня.

Не знайшли підтвердження і повідомлення про випадки тортур, побиття, інших форм жорстокого поводження з жінками, дітьми, людьми похилого віку, які залишалися у селах, взятих під контроль грузинськими збройними силами. “Грузинські військові говорили багатьом жителям, що мають категоричний наказ не чіпати ці групи населення. Жителі сіл, у яких, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, "людей спалювали в церквах", подібні факти не підтвердили. Більш того, в дні конфлікту декілька поранених і тяжкохворих осетин були вивезені в лікарні Грузії, де отримали лікування і догляд”, - повідомили у Правозахисному центрі “Меморіал”.

За словами правозахисників, є і зворотні приклади: “Ми бачили, як осетини допомагали грузинським людям похилого віку, що залишалися в селах”, - заявляють вони.

Як повідомляє “Меморіал”, житлові та адміністративні будівлі міста Цхінвалі були сильно зруйновані при обстрілі і бомбардуванні грузинськими збройними силами. “Якісь руйнування могла спричинити і російська артилерія, але жителі міста, в основному, розповідали про руйнування при обстрілі в ніч з 7 на 8 і вдень 8 серпня, коли російської армії не було навіть на підступах до Цхінвалі”, - заявляють в організації.

За даними правозахисників, станом на даний час грузинські села (зокрема - Кехві, Курта, Ачабеті, Тамарашені, Ередві, Ванаті, Авневі) практично повністю спалені. “Зараз, через місяць після закінчення бойових дій, в них допалюють останні будинки, - щодня ми бачили там нові пожежі”, - повідомляє “Меморіал”.

“Не лише для грузин і змішаних сімей, але і для осетинських селян залишається небезпека з боку мародерів, які, відчувши безкарність, грабують і палять не лише покинуті грузинські, але і будь-які будинки. На в`їздах до сіл немає ефективної охорони - лише одного дня ми бачили спільний російсько-осетинський пост, що перевіряв документи, і той не простояв й одного дня. Навіть спіймані, мародери не несуть адекватного покарання, відбуваючись незначним штрафом”, - інформують правозахисники.

За їхніми словами, керівництво Південної Осетії не забезпечує захист власності жителів грузинських анклавних сіл і безпеку людей, що залишилися там. Російські військовослужбовці також зняли з себе ці функції. “Положення в цих селах абсолютно неприйнятне”, - констатують правозахисники.

Як стверджує “Меморіал”, підрозділи 58-ої російської армії, що знаходяться в Південній Осетії, - принаймні ті, що перебувають далеко від місць тимчасової дислокації своїх частин, - “поступово розкладаються, потрапивши у виноробний регіон”. “Гостинність і вдячність місцевого осетинського населення роблять їх не лише небоєздатними, але й небезпечними для себе і оточуючих. Необхідно терміново вирішувати цю - поки що потенційну проблему”, - заявляють правозахисники.

Правозахисний центр “Меморіал” наголошує на необхідності найближчим часом провести суцільний подвірний обхід сіл як для пошуку живих мешканців сіл, так і для виявлення тіл загиблих.

Представники Правозахисного центру “Меморіал” та Human Rights Watch перебували в зоні збройного конфлікту у Південній Осетії з 3 по 8 вересня. Окрім столиці Південної Осетії, міста Цхінвалі, вони відвідали осетинські, грузинські села та села спільного проживання, зокрема, на захід від міста - Новий Тбет, Хетагурово, Убіат, Арчнеті, Авневі, Мугут; на схід - Ередві, Сарабук, Ванаті, Ортеу, Дменіс, віддалену Бікарську ущелину Ленінгорського району; на північ - села Тамарашені, Ачабеті, Курта, Кехві; Джаву і село Синагур у віддаленій Лесегонській ущелині на заході Джавського району. Правозахисники зустрічалися з жителями міст та сіл, міліціонерами й ополченцями, осетинськими та російськими військовими, а також з уповноваженим з прав людини, заступником прокурора республіки, керівником республіканського комітету з інформації та друку, іншими представниками органів влади Південній Осетії.