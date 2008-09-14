Ющенко взяв участь у відкритті Меморіалу жертвам Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в неділю в рамках робочої поїздки на Дніпропетровщину взяв участь у відкритті Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, Меморіал споруджений на 9-му кілометрі Запорізького шосе. В.ЮЩЕНКО поклав до нього квіти.

У церемонії також взяли участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР, голова Дніпропетровської обласної ради Юрій ВІЛКУЛ, Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО та керівництво Дніпропетровського району.

Присутні вшанували пам`ять жертв Голодомору та політичних репресій хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України.

В.ЮЩЕНКО та інші учасники церемонії встановили лампадки до підніжжя меморіалу.

Довідка. У 30-ті та на початку 50-х років на 9-му кілометрі Запорізького шосе Дніпропетровщини був розташований спеціальний об`єкт НКВС, де хоронили розстріляних жертв політичних репресій. За архівними даними, у цей період у Дніпропетровську загалом було страчено понад 5,2 тисячі осіб.

У 1995 році Дніпропетровська ОДА відкрила пам`ятний знак - Лабрадоритовий Хрест на місці масових поховань померлих внаслідок депортації та політичних репресій. Щороку в останню суботу листопада біля пам`ятного знаку обласна влада проводить жалобні заходи з вшанування пам`яті жертв Голодоморів та політичних репресій.

Обласний конкурс на кращий ескізний проект Меморіалу жертвам політичних репресій та Голодомору був проведений у 2003 році. Пам`ятник висотою 6,4 м складається з чотирьох елементів, центральний із них - скульптура знесиленої жінки з померлою дитиною на руках.

Меморіал відкрито на виконання відповідного Указу Президента.