Конференція «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)» у Донецьку
Філія громадської організації «Центр студій Європейської інтеграції» у м. Донецьку запрошує на конференцію «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)», яка відбудеться 17 вересня 2008 р. в конференц-залі готеля «Атлас» з 10.00 до 14.00.
Організатор: філія громадської організації «Центр студій Європейської інтеграції».
Ціль заходу: обговорення актуальних питань побудови громадянського суспільства в Україні на прикладі пострадянських і постсоціалістичних країн.
Запрошуються: представники недержавних громадських організацій, викладачі, студенти історичного факультету ДонНУ.
У конференції в якості доповідачів візьмут участь:
1. Бразаускас Арунас, відомий литовський оглядач, журналіст.
Тема доповіді: «Постнаціоналізм: національна та культурна ідентифікація в сучасній Європі»
2. Клуоніс Міндаугас, радник Президента Литовської Республіки
Тема доповіді: «Альтернативне громадське виховання та розвиток громадських палат в Європейському Союзі»
3. Рамонайте Айне, викладач Інституту міжнародних відносин і політичних наук Вільнюського університету
Тема доповіді: «Виховання громадянського суспільства в Литві».
Формат заходу:
09.30-10.00. Реєстрація учасників.
10.00-11.30. Модуль № 1: доповідь, обговорення, дискусії.
11.30-12.00. Кава-пауза
12.00-14.30. Модуль № 2: дві доповіді, обговорення, дискусії.
Після заходу всі учасники отримають «Сертифікат учасника конференції «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)»
Участь у заході можна підтвердити, зателефонувавши +380 62 340 15 92 або надіславши відповідь на e-mail: eisc.donetsk@gmail.com