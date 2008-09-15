Конференція «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)» у Донецьку

Філія громадської організації «Центр студій Європейської інтеграції» у м. Донецьку запрошує на конференцію «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)», яка відбудеться 17 вересня 2008 р. в конференц-залі готеля «Атлас» з 10.00 до 14.00.

Організатор: філія громадської організації «Центр студій Європейської інтеграції».

Ціль заходу: обговорення актуальних питань побудови громадянського суспільства в Україні на прикладі пострадянських і постсоціалістичних країн.

Запрошуються: представники недержавних громадських організацій, викладачі, студенти історичного факультету ДонНУ.

У конференції в якості доповідачів візьмут участь:

1. Бразаускас Арунас, відомий литовський оглядач, журналіст.

Тема доповіді: «Постнаціоналізм: національна та культурна ідентифікація в сучасній Європі»

2. Клуоніс Міндаугас, радник Президента Литовської Республіки

Тема доповіді: «Альтернативне громадське виховання та розвиток громадських палат в Європейському Союзі»

3. Рамонайте Айне, викладач Інституту міжнародних відносин і політичних наук Вільнюського університету

Тема доповіді: «Виховання громадянського суспільства в Литві».

Формат заходу:

09.30-10.00. Реєстрація учасників.

10.00-11.30. Модуль № 1: доповідь, обговорення, дискусії.

11.30-12.00. Кава-пауза

12.00-14.30. Модуль № 2: дві доповіді, обговорення, дискусії.

Після заходу всі учасники отримають «Сертифікат учасника конференції «Побудова ефективного громадянського суспільства: досвід у Східній Європі та країнах Балтії (Литва)»

Участь у заході можна підтвердити, зателефонувавши +380 62 340 15 92 або надіславши відповідь на e-mail: eisc.donetsk@gmail.com