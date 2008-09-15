Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують Вас 18 вересня о 18:30 на захід в рамках відзначення Дня солідарності з Дню солідарності з тими, хто бореться за свободу та права людини в Білорусі. Відбудеться прем`єрний (у Києві) показ документального фільму «Серця за ґратами/В`язні сумління» (Білорусь, 2008, автор Вольга Нікалайчик, режисери Вольга Нікалайчик і Павал Ратамка) та відкрита дискусія за участи журналіста, головного редактора газети «Обзор» Юрія Свірка.

Починаючи з вересня 2005 року, 16-го числа кожного місяця відзначається День солідарності з тими, хто бореться за свободу і права людини в Білорусі. 16 вересня 1999 року в Мінську були викрадені двоє відомих опозиціонерів, віце спікер парламенту Віктор Гончар та його друг, бізнесмен Анатолій Красовський. 16-го числа щомісяця небайдужі люди в багатьох країнах висловлюють підтримку переслідуваним білорусам.

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