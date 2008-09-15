Велике зіткнення нацистів і антифашистів сталось у Німеччині

У західнонімецькому місті Альтенбург сталися масові зіткнення молоді з антифашистських рухів і активістів неонацистської партії NPD. В сутичках постраждали 26 осіб, повідомляє в неділю агентство France Presse з посиланням на місцеву владу.

У демонстрації проти неонацистів брали участь близько двох тисяч учасників антифашистських рухів. Прихильники NPD вивели на вулиці Альтенбурга більше тисячі активістів. Поліцейські, що вирушили рознімати демонстрантів, зазнали нападу і були закидані камінням. Поранення одержали 12 співробітників поліції і 14 демонстрантів.

Поліція затримала 24 учасники бійки. Вони були допитані і відпущені після профілактичної бесіди.

За даними газети Thueringer Allgemeine, поліція з`ясовує ступінь причетності антифашистів до розведення вогню на залізничних коліях поблизу Альтенбурга. Через перебої в роботі приміських потягів кілька десятків неонацистів запізнилися на демонстрацію.

Лента.ру