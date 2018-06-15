Луценко відкрив пункт утримання нелегальних мігрантів
У новоствореному пункті тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства на Волині вже поселили 29 нелегальних мігрантів – 18 громадян Пакистану та 11 громадян Індії віком від 18 до 35 років. Фоторепортаж.
Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вручив символічний ключ офіцерові на церемонії відкриття пункту тимчасового утримання нелегальних мігрантів у селі Журавичі (Ківерцівський р-н, Волинська обл.).
У новоствореному пункті тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства вже поселили 29 нелегальних мігрантів – 18 громадян Пакистану та 11 громадян Індії віком від 18 до 35 років. Нелегалів було переведено з пункту тимчасового тримання "Павшино", що перебуває у підпорядкуванні Мукачівського прикордонного загону.
Пункт створено на території Волинської області у зв’язку з тим, що це прикордонна область, яка межує із Республікою Польща та Республікою Білорусь.
Його побудовано на базі колишнього військового містечка. На території пункту облаштовано їдальню на 150 місць з харчовим блоком, приймальне відділення, спальні корпуси, адмінбудівлю та котельню. Також заново здійснено монтаж мереж зв’язку, системи відеоспостереження, інженерних споруд. Згідно з проектом, ліміт наповнення пункту становить на сьогодні 181 особу.
Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН