Запровадження Києвом покарання за два паспорти вдарить по Ізраїлю?

Ізраїльський парламент (Кнесет) стурбований наміром України ввести кримінальну відповідальність за подвійне громадянство.

Про це заявив депутат Кнесету, член парламентського лобі зв’язків з Україною Зеев ЕЛЬКІН в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

“Коли йдеться про пострадянський простір, завжди є причини для турбування. Хоча зрозуміло, що ця ініціатива не спрямована проти українських громадян, що мешкають в Ізраїлі. Вони опосередковано опинилися під ударом через зовсім інші проблеми. Гадаю, що реальний діалог з українською стороною розпочнеться після повернення Кнесету з парламентських канікул”, - сказав З.ЕЛЬКІН.

Водночас депутат Кнесету висловив сподівання на те, що будь-які зміни у законодавчій базі України про громадянство не завдадуть шкоди інтересам простих людей.

За різними оцінками, зараз в Ізраїлі понад 50 тисяч осіб є власниками українського та ізраїльського паспортів.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ Віктор ШВЕЦЬ і Володимир МАКІЄНКО зареєстрували 11 вересня у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за добровільне набуття громадянства іншої держави)”.

Документом пропонується вдосконалити механізм кримінально-правового регулювання відносин у сфері незаконних дій громадян України з набуття громадянства іншої держави.

Запропонованим законопроектом пропонується закріпити в галузевому законодавстві України про громадянство положення щодо встановлення юридичної відповідальності будь-яких осіб за його порушення, а не тільки посадових і службових, як це передбачено сьогодні.

В ньому також пропонується додати до Кримінального кодексу України нову статтю «Добровільне набуття громадянства іншої держави», де передбачити, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, або штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.