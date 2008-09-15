Генпрокуратура імітує розслідування справи Ґонґадзе

Пошук організаторів та замовників вбивства Георгія Ґонґадзе Генеральною прокуратурою України тільки імітується. Про це на прес-конференції заявили керівник Інституту масової інформації Вікторія Сюмар та адвокат Мирослави Ґонґадзе Валентина Теличенко.

ІМІ здійснює моніторинг основних подій у розслідуванні цієї справи (нагадаємо, 16 вересня виповнюється 8-ма річниця з моменту зникнення журналіста). Головним досягненням слідства Вікторія Сюмар вважає судовий вирок щодо офіцерів міліції - безпосередніх виконавців злочину. В той же час, у пошуку організаторів та замовників вбивства Генпрокуратура не просунулася, а люди, які причетні до гальмування розслідування в період 2000-2004 рр. отримали нагороди та підвищення по службі.

Так, колишній Генеральний прокурор Михайло Потебенько став Героєм України. На запит ІМІ Секретаріат Президента (відповідь була отримана із значною затримкою) відповів, що подання на нагородження надійшло від ГПУ.

Суддя Марія Приндюк, яка в апеляційному порядку підтвердила правомірність закриття кримінальної справи проти Олексія Пукача, була призначена головою судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Києва. Вікторія Сюмар наголосила, що після закриття справи генерал міліції Олексій Пукач, якого вважають зв`язковою ланкою між замовниками та виконавцями вбивства, отримав можливість втекти з України. ІМІ звернувся із запитом до голови ради суддів Пилипчика, у якому виклав усі обставини цього інциденту та запропонував провести відкрите громадське обговорення перед новим призначенням Марії Приндюк, чого зроблено не було.

Разом з тим, Валентина Теличенко зазначила, що Генпрокуратура без пояснень відхилила клопотання щодо встановлення та покарання осіб, які покривали Олексія Пукача.

Вона також заявила, що на розслідуванні вбивства Георгія Ґонґадзе негативно позначилася зміна складу слідчої групи, яка відбулася минулого року. Адвокат переконана, що люди, «які не відрізняють партію від фракції», не здатні дослідити усі політичні аспекти обставин, за яких було скоєно злочин. Як зазначила Валентина Теличенко, слідчих, які ефективно працювали по встановленню вбивць, не тільки відсторонили від подальшого розслідування, але й перевели з Києва на роботу в регіони.

Вікторія Сюмар наголосила, що українська влада не виконує зобов`язань щодо розслідування справи Ґонґадзе, взятих перед міжнародними партнерами та перед власним народом під час виборчих компаній. У той же час, за її словами, з огляду на останні рішення ПАРЄ та Ради Європи, світова спільнота не послаблює своєї уваги до цієї теми.

У липні Верховний Суд України залишив без змін вирок виконавцям вбивства Георгія Ґонґадзе: Миколі Протасову - 13 років ув`язнення, Валерію Костенку і Олександру Поповичу - 12 років.

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