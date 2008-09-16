Ющенко обговорив з міністром проблеми викладання історії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив сьогодні з міністром освіти і науки Іваном ВАКАРЧУКОМ проблеми викладання історії України в навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, йшлося про об`єктивність інтерпретації окремих історичних фактів у підручниках.

Також учасники зустрічі обговорили перспективи запровадження предмета «Українознавство» у школах та вищих навчальних закладах.

У заході також взяли участь директор науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки Петро Кононенко, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Василь НЕЧЕПА; з боку Секретаріату Президента – заступники глави Секретаріату Оксана СЛЮСАРЕНКО та Юрій БОГУЦЬКИЙ.

Як додали в прес-службі, Програму та навчально-методичні матеріали з предмета «Українознавство» розроблено Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки.