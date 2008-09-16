З настанням холодів нелегалів на кордоні стає більше

Українські прикордонники констатують збільшення потоку нелегальних мігрантів перед настанням холодів.

Як повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, зокрема, впродовж минулого тижня українські прикордонники затримали 221 порушника кордону, 112 з них - нелегальні мігранти. Це майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

За словами прикордонників, подібне зростання кількості нелегалів, що намагаються прорвати українські кордони фактично щороку саме у цей період, пояснюється доволі просто: до настання холодів організатори каналів переправлення незаконних мігрантів намагаються забезпечити трафік якомога більшою кількістю іноземців.

Як показує досвід минулих років, саме в цей період часті випадки, коли провідники груп нелегалів, відчувши небезпеку, залишали своїх підопічних напризволяще. Покинуті серед гір чи лісів, люди страждали від переохолодження чи обмороження, а іноді навіть гинули, не зумівши знайти дорогу до населених пунктів, зазначають в Держприкордонслужбі.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба застерігає всіх потенційних порушників державного кордону від подібних кроків, оскільки вони можуть коштувати їм здоров’я чи навіть життя, а у випадку затримання прикордонниками вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного рубежу. Що ж стосується організаторів трафіку, то на них за незаконне переправлення осіб через кордон чекає кримінальна відповідальність, підкреслили в ДПСУ.