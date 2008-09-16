Вчителька виграла в Європейському суді справу проти України

Львівська вчителька Христина КРІЛЬ виграла справу у Європейському суді з прав людини, куди звернулася у 2005 році із заявою щодо виплати їй заборгованих грошей, виплата яких передбачена згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту» (за вислугу років, на оздоровлення тощо).

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Вільної профспілки працівників освіти і науки Львівської області Андрій СОКОЛОВ.

«У 2005 році 62 педагогів Львівщини звернулися до Європейського суду, оскільки районними відділами освіти не виконувалися судові рішення місцевих судів щодо виплат їм надбавок, передбачених 57-ю статтею Закону України «Про освіту». Тобто, у 2004 році парламентарії ухвалили закон про борг перед освітянами, але посадовим рішенням виплати надалі не проводилися, хоча в освітян були судові рішення про необхідність виплати їм заборгованостей. Невиконання судового рішення – це порушення пункту 1 статті 6 Європейської конвенції, яка захищає право на справедливий суд. Тож педагоги, які не змогли добитися виплати цієї заборгованості в Україні, звернулися до Європейського суду. І ось перша справа за позовом освітян, яка слухалася 10 липня цього року у Європейському суді, вирішилася на користь нашої землячки», - поінформував А.СОКОЛОВ.

Згідно з рішенням Європейського суду, вчительці львівської СШ №33 Х.КРІЛЬ, Держказначейство України має виплатити 1 тис. євро за завдані моральні збитки, а районний відділ освіти - заборгованість педагогу в сумі 2 тис. 974 грн. (які вона повинна була отримати ще у 2000 році), а також 300 євро компенсації на судові витрати, сказав А.СОКОЛОВ.

На розгляді у Європейському суді залишається ще 61 заява педагогів Львівщини і кілька сотень заяв освітян з інших регіонів України.