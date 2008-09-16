У Києві демонструватимуть фото лесбіянок і бісексуалів

19 вересня у Києві відкривається фотовиставка "Інший погляд”, яка присвячена лесбіянкам, бісексуальним жінкам і трансгендерним людям.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Інсайт", яка є одним із організаторів виставки.

За інформацією організаторів, виставка проводиться для нормалізації образу лесбіянок, бісексуальних жінок і трансгендерних людей. "Ми хочемо зруйнувати стереотипи про їхній спосіб життя і сприяти тому, щоб люди з іншою сексуальною орієнтацією і гендерною ідентичністю сприймалися як повноцінна частина українського суспільства", - повідомили в оргкомітеті.

В рамках виставки проводитиметься «Квір-тиждень» - міні-фестиваль, який включатиме заходи як виключно для ЛГБТ-співтовариства, так і для усіх бажаючих. Зокрема, це показ фільмів "Хлопці не плачуть" та "Чому не я?", літературний і музичний квартирники, виставка робіт Кирила КИСЛЯКОВА, батьківський день - для батьків ЛГБТ-людей - та інші заходи.

Партнерами проекту є Миколаївська Асоціація геїв, лесбіянок і бісексуалів «ЛіГА» та «Гей-форум України».

Виставка триватиме до 3 жовтня і проходитиме у галереї "Худграф" (вул. Тарасівська, 3).