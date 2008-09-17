Білоруська опозиція вирішила брати участь у парламентських виборах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції в Європарламенті один з лідерів білоруської опозиції Олександр КОЗУЛІН.

“На сьогодні схвалено принципове рішення, що ми беремо участь у виборах”, - сказав він.

Водночас, представник білоруських демократичних сил зазначив, що опозиція вирішила зосередити увагу на 25-20 виборчих дільницях, по яких проходять кандидати від опозиції, що мають всі підстави отримати більшість голосів виборців, для притягнення уваги міжнародних спостерігачів до можливих фальсифікацій саме на цих дільницях.

О.КОЗУЛІН висловив переконання в тому, що нинішні парламентські вибори в Білорусі не будуть демократичними, а скоріше стануть черговим “фарсом режиму” Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, який, за словами опозиціонера, “призначить” потрібних депутатів.

При цьому, О.КОЗУЛІН зазначив, що скоріш за все 4-5 представників опозиції від різних політичних партій пройдуть до парламенту, однак серед цих представників не буде “відомих” імен, таких як Анатолій ЛЕБЕДЬКО.

Раніше сьогодні на екстраординарному засіданні Делегації Європарламенту по зв’язках з Білоруссю О.КОЗУЛІН висловив переконання у тому, що якби вибори проходили прозоро та чесно, то представники опозиції отримали б 40-50% місць в Палаті представників Білорусі.

“Якби були чесні вибори, то О.ЛУКАШЕНКО ніколи б їх не виграв. Наприклад, його підтримка в Мінську становить лише 25%”, - сказав опозиціонер.

Він також зазначив, що, в цілому, з виборами ситуація навіть погіршилася, оскільки, якщо в 2004 році частка представників опозиції в складі комісій на виборчих дільницях становила 3,2%, то на сьогодні ця частка знизилася до 0,07%.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Білорусі заплановані на 28 вересня цього року. 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заявила, що проведення чесних та демократичних виборів в Білорусі стане передумовою для часткового скасування санкцій проти цієї країни та розвитку відносин в торгівлі та культурному обміні.