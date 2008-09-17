Стрижак натякає, що Конституційний суд - як дружина Цезаря

Конституційний Суд України не приймає рішень під конкретну політичну ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, на цьому наголосив голова КС Андрій СТРИЖАК під час зустрічі 16 вересня з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

А.СТРИЖАК повідомив, що КС протягом року розглянув понад 70 справ, серед яких були і надзвичайно важливі для суспільства, зокрема, справи про державний бюджет на 2008 рік, про статус народного депутата України, про прийняття Конституції та законів України на референдумі. «Простих справ у нас не буває», – підкреслив голова КС.

Він зазначив, що найважливіша для суспільства справа з тих, які суд розглядає зараз, це справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді. Вона не втратила актуальність і після останніх подій у парламенті. Конституційний Суд, зауважив А.СТРИЖАК, розглядає питання не з політичної точки зору, а з правової. Його рішенням керуватиметься український парламент і після подій, які відбуваються.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА цікавила також перспектива запровадження в Україні інституту конституційної скарги, адже такий інструмент діє мало не в усіх європейських країнах. Конституційна скарга в Україні, сказав голова КС, поки не закріплена законодавчо, але необхідність її введення зараз широко обговорюється в суспільстві.

У ході розмови йшлося також про необхідність розвитку співпраці між конституціоналістами обох країн, яка вже має певні традиції. А.СТРИЖАК особисто запросив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА відвідати заходи в рамках візиту в Україну делегації Федерального Конституційного Суду Німеччини на чолі з його головою Гансом-Юргеном ПАПІРОМ, що відбудеться наприкінці вересня.