У Харкові відкрито фотовиставку ”УПА. Історія нескорених”

Сьогодні у Харкові в приміщенні Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України відкрито фотовиставку «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених», яка є спільним проектом Служби безпеки України і Центру досліджень визвольного руху за сприяння Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, експозиція працюватиме щоденно з 16 до 26 вересня з 10.00 до 17.00 у приміщенні Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75). Вхід вільний.

Харківщина стала першим регіоном, в якому експонується ця фотовиставка, згодом із нею зможуть ознайомитися жителі усіх областей України.

Виставку відкрили радник голови СБУ, керівник архівного відділу Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ЯТРОВИЧ, начальник Управління СБУ в Харківській області генерал-майор Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Ярослав ЮЩЕНКО. Також на відкритті були присутні інші представники органів влади й управління, керівники громадських організацій, студенти.

Виставку розроблено на основі матеріалів Галузевого державного архіву СБУ та архіву Центру досліджень визвольного руху з метою показати цілісну картину зародження і функціонування УПА, її цілей та методів боротьби за українську державність.

В.В’ЯТРОВИЧ провів першу екскурсію для відвідувачів виставки і журналістів. «Ми дуже раді, що цього разу виставку презентовано у Харкові, місті, де навчається багато студентства. Адже наша виставка адресована перш за все молоді, яка відкриває для себе невідомі сторінки української історії», – сказав керівник архівного відділу Українського інституту національної пам’яті.

У свою чергу, О.ПОЛКОВНИЧЕНКО звернув увагу присутніх на унікальність фотовиставки. Він зазначив, що тут демонструються фотокартки і документи, які протягом кількох десятиліть приховувались в архівах НКВД-КГБ, і які є переконливим джерелом об’єктивної інформації про УПА.

Один з відвідувачів виставки, місцевий житель, впізнав на одному зі стендів фото своєї матері, яка брала участь у повстанському русі на Волині у 1940-х роках.

Я.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що цю експозицію «відвідає кожний з харків`ян, хто небайдужий серцем до історії власного народу».