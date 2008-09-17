Черномирдін підтвердив, що Росія пише ”чорні списки” для України

Росія заборонить в`їзд в країну ряду громадян України. Про це сказав посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, повідомляє РІА Новости.

За його словами, створення "чорного списку" для українців стане "адекватним заходом" після того, як Україна оголосила персонами нон-грата кількох депутатів Держдуми РФ.

Точний список громадян України, яким буде заборонено в`їзд до Росії, В.ЧЕРНОМИРДІН не назвав. "Я не можу сказати, хто там і що там, але зараз треба вибирати, а вибір величезний", - відзначив посол.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела в Москві, до кандидатів у нев`їзні потрапляють лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко, керівник комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олег Білорус, член комітету з питань культури і духовності, депутат Верховної Ради від НУ-НС Петро Ющенко, член того ж комітету від Блоку Юлії Тимошенко Володимир Яворівський, керівник робочої групи Служби безпеки України з вивчення історії ОУН-УПА Володимир Вятрович, глава Київської обладміністрації Віра Улянченко, глава Харківської обладміністрації Арсен Аваков, а також голова держкомпанії Укрспецекспорт Сергій Бондарчук. Можуть виникнути проблеми з в`їздом в Росію і у деяких українських бізнесменів.

За останні місяці українські власті не пустили в країну двох російських парламентаріїв: депутатів Держдуми Костянтина ЗАТУЛІНА і Сергія МАРКОВА.