Мирослава Ґонґадзе вдруге звернеться до Європейського суду

Вдова загиблого журналіста Георгія Ґонґадзе Мирослав має намір повторно звернутися у Європейський суд з прав людини, якщо не буде прогресу у розслідуванні вбивства її чоловіка, повідомляє «ПіК України» з посиланням на Бі-Бі-Сі.

«Згідно резолюції Ради Європи, Україна зобов’язана звітувати що півроку про прогрес у розслідуванні організаторів та замовників вбивства. Зараз нажаль, вже нове керівництво держави підставляє країну під санкції. Якщо такого прогресу не буде, то я залишаю за собою право подати ще один позов до Європейського суду з прав людини – у зв’язку із зволіканням другої частини розслідування щодо замовників і організаторів злочину» - заявила Мирослава Ґонґадзе в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.