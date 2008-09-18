Дискусія на тему: «Міграційна служба – чи потрібна Україні?»

Проект «Без кордонів» Центру «Соціальна Дія» спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошують журналістів 23 вересня о 17.30, взяти участь у першому цієї осені з серії заходів:

Медіа-кіноклуб «На Сіновалі»

У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться:

- показ документальних фільмів «Фортеця Україна» та «Чистилище», що були підготовлені для програми «Перший відділ»;

Навколо України – війна. Тисячі людей тікають до нас, щоб уникнути смерті. Чим зустрічає Україна біженців – хлібом-сіллю чи батогом? Хто і як переправляє людей на Захід? Скільки на цьому можна заробити? Ці питання ставлять у фільмах автори.

- відкрита дискусія на теми: «Міграційна служба – чи потрібна Україні?» за участи гостей:

автор фільмів-журналіст Федір Сидорук, Ірина Федорович з Центру «Соціальна дія», Наталя Прокопчук з УВКБ ООН та В `ячеслав Ліхачов з Конгресу Національних Громад України.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Центр “Соціальна Дія” - неурядова, неприбуткова громадська організація, створена в 2000 році. Починаючи із 2006 року створено окремий проект "Без кордонів" для роботи із проблемами порушення прав біженців та шукачів притулку в Україні, підтриманий Інститутом Відкритого Суспільства. З вересня 2008 року розпочато інформаційно-навчальний проект, аудиторією якого стануть вразливі групи — іноземні студенти, біженці, шукачі притулку та мігранти. Основною метою цього проекту є навчання цільової аудиторії захисту та відновленню своїх прав.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до:

Ольги Веснянки, ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.