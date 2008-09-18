Пленарне засідання на тему: «Рівний доступ до якісної освіти – виклик третього тисячоліття»

Завершується акредитація на пленарне засідання на тему: «Рівний доступ до якісної освіти – виклик третього тисячоліття». Захід пройде у МДЦ «Артек» в рамках Щорічного освітнього форуму «Артеківські діалоги», організованого МБФ «Україна 3000». Учасники: Катерина Ющенко, голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000»; Іван Васюник, віце-прем’єр-міністр України; Кіан Танг, директор сектору освіти Секретаріату ЮНЕСКО; Борис Новожилов, ген.директор МДЦ «Артек»; Василь Кремень, президент Академії педагогічних наук України. Засідання відбудеться 19 вересня. Потрібна акредитація. Телефон: (050) 607-61-00.

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