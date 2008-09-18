Здійснюється акредитація журналістів на засідання круглого столу з питань порушення принципу гендерної рівності.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні запрошує представників ЗМІ до участі у засіданні круглого столу на тему: «Чому і дотепер в Україні порушується принцип гендерної рівності?», що відбудеться завтра в рамках проведення національної інформаційно-просвітницької кампанії під проводом ООН «Україна-2015», присвяченої досягненню Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) в Україні.

Засідання відбудеться у приміщенні Національної спілки журналістів України, за адресою: Київ, Хрещатик, 27-а, другий поверх, конференц-зал. Час проведення – 12.00 до 14.00. Початок реєстрації – об 11.30.

Доповідачами на заході будуть заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та гендерної політики Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олена БОНДАРЕНКО, заступник міністра України у справах сім‘ї, молоді і спорту Тетяна КОНДРАТЮК, заступник міністра юстиції України Наталя БОГАШЕВА, а також ряд експертів.

Медіа-захід проводить Національний прес-клуб «Українська перспектива» спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Представництвом ООН в Україні.

Круглий стіл присвячується третій річниці ухвалення Верховною Радою Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків».

З питань акредитації або для отримання додаткової інформації можна звертатися сьогодні до 18.00 до Ірини МАЗУР за тел. (044) 254-00-35 або електронною поштою iryna.mazur@un.org.ua.