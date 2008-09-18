Правозахисники: громадський контроль у СІЗО і в`язницях відсутній

Донецькі правозахисники вказують на низький рівень громадського контролю за дотриманням прав людини в установах виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив керівник громадської правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр БУКАЛОВ.

«Громадський контроль дотримання прав людини в установах виконання покарань як системна діяльність відсутній», - сказав він, пояснивши, що на це впливає декілька чинників.

Зокрема, зазначив правозахисник, існуюча нормативна база для здійснення громадського контролю є недосконалою.

Крім того, за словами О.БУКАЛОВА, практично відсутні законодавчі та фінансові умови для такої діяльності, і чітко не визначено суб`єкти здійснення громадського контролю, їх повноваження, коло компетенції.

Водночас, зауважив він, в українському суспільстві не відчувається «помітної потреби у здійсненні громадського контролю за дотриманням прав людини в установах виконання покарань».

На переконання О.БУКАЛОВА, Державний департамент з питань виконання покарань «демонструє стійке небажання сприяти здійсненню громадського контролю у своїх установах, оскільки його керівництво влаштовує ситуація, коли про такий контроль проголошуються декларації, але насправді його немає».

Правозахисник вважає, що для виправлення ситуації необхідно вести більше дискусій, спорів, спілкування щодо шляхів створення громадського контролю у вказаних установах та висвітлювати як позитивний, так і негативний досвід його здійснення.