У Харкові батьки хотіли продати немовля за 14 тис. доларів

У Харкові суд на 8 років позбавив волі батьків, які намагалися продати своє немовля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив виконуючий обов’язки начальника обласного Управління боротьби зі злочинами, які пов’язані з торгівлею людьми, Вадим КОНОНИХІН.

За його словами, події відбувалися влітку минулого року. Ціна за немовля, яку батьки виставили на продаж ще до того, як дитина народилася, становила 14 тис. доларів. Про наміри батьків міліції повідомила харків’янка, якій і була зроблена така пропозиція. Подружжя було затримане правоохоронцями в серпні 2007 р. - «оборудка» була призначена батьками після того як мати виписалася з немовлям з пологового будинку.

За словами В.КОНОНИХІНА, батьки дитини були наркоманами і «мали потребу» в грошах. «Дитина була врятована від продажу, але, на жаль, - сказав начальник управління, - вона залишилася без батьків». За його словами, дівчинка сьогодні перебуває в дитячому будинку.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, з початку 2008 р. правоохоронцями проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на покращення боротьби зі злочинами у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі. В цілому було порушено 130 кримінальних справ, в скоєнні яких обвинувачуються 76 осіб. Так, загалом цього року було зібрано матеріали, за якими порушено 130 кримінальних справ за фактами торгівлі людьми, пропаганди насилля та жорстокості, виготовлення та розповсюдження порнографії, звідництва для розпусти, втягнення в зайняття проституцією та сутенерство.