Організація «Я – Сильна!» рада запросити всіх бажаючих на семінар «Шлюбний контракт. Що це і для кого?», присвячений юридичним та психологічним аспектам укладання шлюбних контрактів. Семінар відбудеться 25 вересня у конференц-залі готелю «Либідь» (м. Київ, пл. Перемоги, 1) о 16 годині.

Головна мета громадської ініціативи «Я-сильна!» - єднання українських жінок для взаємопідтримки, обговорення методів цивілізованого розлучення та втілення їх у життя, створення громадського тиску на суди та судову систему для протидії незаконним вирокам, що порушують права жінок.

Для участі в семінарі прохання зареєструватися за телефоном: +3 80 50 611 5241 (Марина Скоморохова) або надіслати листа на: ms@iamstrong.org.ua

Для більш детальної інформації звертайтеся на сайт www.iamstrong.org.ua.