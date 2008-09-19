Медведько: експертиза підтвердила, що школяр помер через щеплення

Комплексна судово-медична експертиза із залученням 12 провідних спеціалістів Академії медичних наук України встановила прямий зв`язок між смертю школяра з Краматорська і проведеною йому вакцинацією проти кору і краснухи.

Про це заявив генпрокурор Олександр Медведько в інтерв`ю газеті "Факти і коментарі", відзначивши, що "даний висновок і покладено в основу подальшого розслідування кримінальної справи".

Крім того, за словами Медведька, під час комплексної комісійної судово-медико-методичної експертизи фахівці дійшли висновку, що під час вакцинації було допущено близько шести серйозних порушень.

"Починаючи з того, що цю додаткову вакцинацію робили навесні, коли організми дітей ослаблені, і закінчуючи тим, що того ж Антона Тищенка після щеплення направили ще і на флюорографію. А для цього хлопцю довелося йти пішки від школи до поліклініки близько п`яти кілометрів", - пояснив генпрокурор.

Медведько повідомив, що по зазначеній справі призначено ще більше ста судово-медичних експертиз.

"Адже погіршення здоров`я після щеплення відчули більше ста школярів і студентів. Так що зараз просування справи вже залежить не від слідчих, а від експертів, які кажуть, що зможуть закінчити свою роботу лише до кінця 2008 року", - пояснив він.

На питання, чи була якісною індійська вакцина, що використовували в Донецькій області, Медведько сказав: "На останній стадії слідства ми визначимося, чи варто проводити ще і перевірку якості вакцини, хоча це напевно затягне справу".

"Але для об`єктивності розслідування вона потрібна. Поки з французької лабораторії, у якій Мінздрав одержав підтвердження відповідності якості індійської вакцини стандартам, ми офіційного звіту не одержали", - зазначив він.

Генпрокурор заявив, що "зараз, коли ми виходимо на фінішну пряму, будуть запрошувати в прокуратуру і Проданчука (першого заступника міністра охорони здоров`я), і інших високопоставлених чиновників".

"Я упевнений, справа у відношенні посадових осіб буде спрямована в суд. Думаю, відповідати доведеться не тільки Проданчуку", - сказав Медведько.

На питання, кому ще доведеться відповідати, генпрокурор сказав: "За нашими даними, це чиновник з Державної служби лікарських препаратів і виробів медичного призначення".

Як відомо, за даними комісії Мінздраву, "прямого причинно-наслідкового зв`язку між проведеною 12 травня вакцинацією Антону Тищенку і його смертю не встановлено".

У свою чергу, члени парламентської слідчої комісії дійшли висновку, що смерть школяра наступила через вакцинацію від кору і краснухи.