Європейський суд визнав РФ винною у порушенні права на життя

За рішенням Європейського суду з прав людини, Росія повинна виплатити 35 тисяч євро родичам Аюба Тахаєва, який загинув у Чечні. Відповідач визнаний винним у порушенні права на життя.

Нагадаємо, Тахаєв пропав безвісти у листопаді 2002-го року після однієї з так званих "зачисток". Він був затриманий військовослужбовцями, особа яких не встановлена. Тим часом, російська сторона під час судового засідання не визнала факту затримання жителя Чечні російськими військовими.

Крім того, Страсбурзький суд ухвалив безпрецедентне рішення - наразі попереднє, - що закликає Росію утриматися від дій, які загрожують життю і здоров’ю людей.

Раніше Грузія подала позов проти Росії до Страсбурзького суду з прав людини, вимагаючи визнати факти вбивства російськими військовими мирних громадян і знищення їх майна. Позов пов’язаний з проведенням росіянами етнічних чисток на території Грузії у період з 1993 по 2008 роки.

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