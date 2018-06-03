Її звали «Нікіта»

18 вересня в Сімферополі байкери запалили свічки на згадку про 25-річну Ганну Мишуткіну, яка розбилася на мотоциклі в аварії за участю автомобіля Bentley, за кермом якої був 24-річний Віталій ФАЙНГОЛЬД - син депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.

Сімферопольського депутата І.ФАЙНГОЛЬДА в ЗМІ називають одним з найбагатших жителів Криму.

Дівчина була відома в байкерських колах як «Нікіта». 18 вересня відбулися похорони Ганни. У «Нікіти» залишилася маленька донька.

Попрощатися з Ганною приїхали байкери з багатьох регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, близько 3-ї години ночі 16 вересня в районі залізничного вокзалу Сімферополя мотоцикл «Сузукі» повертав, коли в нього врізався автомобіль Bentley, який рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями.

Внаслідок ДТП загинула 25-річна водій мотоцикла «Сузукі». Водій Bentley, за даними ДАІ, отримав струс головного мозку. За даними місцевих ЗМІ, В.ФАЙНГОЛЬД перебуває в реанімації однієї з лікарень Сімферополя, у відділення журналістів не пускають.

Винуватець ДТП встановлюється.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що тримає на особистому контролі розслідування кримінальної справи за фактом ДТП у Сімферополі.

"На моєму особистому контролі знаходиться і ДТП, що сталося у Сімферополі, коли загинула 25-річна дівчина-байкер. Міліція порушила кримінальну справу не за фактом, а проти особи. Хочу на цьому наголосити. Також відразу після ДТП у винуватця трагедії, 24-річного водія Bentley Віталія ФАЙНГОЛЬДА, був взятий аналіз крові на вміст алкоголю, а також висунуте обвинувачення. У протоколі також вказано, що після зіткнення автомобіля з мотоциклом тіло дівчини було протягнуто по асфальту ще близько 150-ти метрів, що вказує на спробу власника Bentley зникнути з місця ДТП", – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН