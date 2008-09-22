23 вересня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “6 років боротьби Омбудсмана України проти переслідування за професійну діяльність журналіста Володимира Лутьєва увінчались виправдальним вироком“ . 17 вересня 2008 року Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив виправдальний вирок за всіма пунктами обвинувачення головному редакторові газети «Евпаторийская неделя» Володимиру Лутьєву. Учасники: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова, журналіст Володимир Лутьєв та його колеги (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.