24 вересня - 14-00 - Круглий стіл на тему: “Стан реалізації державної політики протидії торгівлі дітьми" . Організатори - Комітет ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, МВС України, мережею неурядових організацій по протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей в Україні та Міжнародним жіночим правозахисним центром "Ла Страда - Україна" (вул.. Грушевського, 5, конференц-зала). Вхід за картками акредитації.