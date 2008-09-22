26 вересня у Києві відбудеться круглий стіл, присвячений результатам моніторингу видачі віз громадянам України консульськими установами країн Європейського Союзу.

Метою моніторингу було виявлення методом соціологічного дослідження змін візової практики Європейського Союзу та ступеня виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. В межах дослідження було опитано 840 респондентів на виході з консульств (чи візових центрів) 11 країн Шенгенської зони, розташованих у Києві (10 консульств) та інших регіонах України (11 консульств).

Структура дослідження стосувалась таких питань візової процедури: тривалість клопотання та проблема черг, результативність та вартість процедури, документи, складність процедури та ставлення до заявників, оцінка заявниками змін процедур отримання візи після розширення Шенгену, рівень виконання консульствами країн ЄС Угоди про спрощення оформлення віз. Охоплені дослідженням країни - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Греція – «старі» шенгенські країни та Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, Литва – «нові» шенгенські країни

Моніторинг було проведено зусиллями консорціуму громадських організацій та аналітичних центрів, що представляють Київ та шість обласних центрів України, Консорціум було створено у травні 2008 року ЦМКЗПУ за підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду «Відродження» з метою систематичного дослідження ситуації з дотриманням прав громадян на свободу пересування, виявлення проблем та перешкод на шляху до лібералізації візових відносин з ЄС із кінцевою метою скасування візового режиму щодо громадян України.

На круглому столі буде презентовано отримані результати моніторингу та оприлюднено дані про те

- чи зберегли нові країни-члени Шенгену елементи ліберального підходу до візової процедури,

- які з консульських установ максимально та ефективно застосовують усі положення, визначені Угодою,

- які консульства уникають повного виконання режиму спрощення, та причини такої практики.

У круглому столі беруть участь:

· Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, м. Київ (Олександр Сушко, Олексій Врадій, Ірина Сушко)

· Представники регіональних організацій - учасників дослідження: Харківський Громадський Фонд Місцевої демократії (Сергій Буряков), Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у місті Ужгороді (Світлана Мітряєва), Донецька обласна громадська організація «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» (Володимир Кіпень), Інформаційно-дослідницький центр «Глобал», м. Одеса (Денис Кузьмін), Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк (Ірина Омельчук), Товариство сприяння українсько-польській співпраці у галузі юридичної освіти та науки, м. Львів (Ярослав Жукровський).

· Візьмуть участь представники дипломатичного корпусу країн-членів ЄС, представники МЗС України, Верховної Ради, аналітичних центрів та неурядових організацій.

Консорціумом вже було проведено круглі столи у п’яти містах України: Ужгороді – 3 вересня, Луцьку – 7 вересня, Донецьку – 11 вересня, Львові – 24 вересня, Харкові – 25 вересня, на яких було презентовано результати моніторингу на регіональному рівні.

Учасники круглого столу зможуть отримати публікацію ЦМКЗПУ «Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України». Експерти також обговорять наслідки розширення Шенгену та перспективи візового діалогу між Україною та ЄС.

Захід відбудеться 26 вересня, з 10-00 до 13-00 у м. Київ, вул. Госпітальна, 4, готель «Русь», Акредитація відбувається до кінця робочого дня 25 вересня за поданими нижче контактами.

Контакти з організаторами:

Наталія Пархоменко, Наталія Сад

Тел./факс: 238-68-43, 230-83-76

Електронна пошта: parkhomenko@cpcfpu.org.ua