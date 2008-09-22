Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують 25 вересня о 18:30 на захід в рамках презентації майбутньої кампанії «Гідність». Відбудеться: показ документального фільму «Потреби людини. Права людини» (AI США, 2004, англ.) та відкрита дискусія за участи виконавчої директорки Міжнародної Амністії в Україні Тетяни Мазур.

Amnesty International готується до старту всесвітньої кампанії «Гідність» (Dignity). Кампанія буде стосуватися тих порушень прав людини, що призводять до бідності, чи поглиблюють її. Бідність – не означає недостатність прибутку, це відмова у доступі до ресурсів та можливостей, безпеки та сили, які необхідні людям, щоб реалізувати свої права та вести гідне життя. Універсальне право на людську гідність у повному обсязі можливе лише тоді, коли буде забезпечена повага до всіх прав людини – від адекватного місця проживання до доступу до інформації.

Кампанія буде фокусуватися на тому, який вплив має позбавлення людей, що живуть у бідності, їх гідності. А саме: сфери охорони здоров`я та забезпечення житлом – це ті сфери, де порушення прав найбільш поширені та загрозливі. Погане здоров`я це і причина і наслідок бідності, так само як і розповсюджений наслідок порушень прав людини. Особливу увагу організація буде приділяти материнській смертності та хворим на ВІЛ/СНІД.

ВХІД ВІЛЬНИЙ. вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13.

Довідки: Ольга Веснянка 8 050 334 66 04