Конференція ”Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка”

25-26 вересня 2008 року в Києві, в санаторії "Конча-Заспа" (вул. Столичне шосе, 215) Український інститут національної пам`яті спільно з установами Національної академії наук України під патронатом ЮНЕСКО проводять Міжнародну наукову конференцію. Конференція проводиться з метою підбиття підсумків тривалих досліджень учених із багатьох країн світу, обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення державної політики в сфері відновлення та збереження національної пам`яті українського народу.

В конференції візьмуть участь провідні науковці з багатьох країн, Комісар ПАРЕ А.Біберай, а роботу конференції висвітлюватимуть засоби масової інформації світу.

Акредитація журналістів обов`язкова й проводиться за телефоном 281-08-86

до 24 вересня 12.00 (Богдан Олексюк).