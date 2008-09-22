Інцидент на кримському телебаченні вилився в кримінальну справу

Генеральна прокуратура України доручила прокурору Криму Володимиру БОЙКУ провести розслідування по справі щодо інциденту, який стався 21 серпня в Сімферополі на території державної телерадіокомпанії "Крим", стверджує народний депутат-"нашоукраїнка" Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, О.ГЕРАСИМ’ЮК отримала відповідь на направлене нею 1 вересня депутатське звернення на ім’я генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням забезпечити проведення розслідування інциденту.

"По факту порушена кримінальна справа. Крім того, Генеральна прокуратура України доручила прокурору Криму провести розслідування по цій справі", - повідомила депутат.

Нагадаємо, у серпні в ефірі ДТРК "Крим" мала відбутися передача "Зелений коридор" на тему взаємин України і НАТО. На ефір були запрошені представники різних політичних партій і громадських організацій, політологи, журналісти, військові, депутати кримського парламенту. Проте кримські комуністи спочатку влаштували блокування входу на територію ДТРК "Крим", а потім "захопили місця в студії та вчинили галас, вимагаючи випустити студію в прямий ефір у такому вигляді". Ці дії призвели до зриву ефіру.

Депутат кримського парламенту, голова контрольно-ревізійної комісії Кримської республіканської організації КПУ В’ячеслав ЗАХАРОВ розкритикував проведення інформаційних передач про НАТО в Криму, "де майже 100 (ймовірно, відсотків – УНІАН) проживаючих громадян категорично не сприймають спроб Президента України В.ЮЩЕНКА втягнути Україну в НАТО".

"Більше того, дивно виглядає організація пропаганди натовського курсу Президента на державній телерадіокомпанії, роботу якої, до речі, оплачують з кишень платників податків, які в більшості своїй виступають проти НАТО", - сказав В.ЗАХАРОВ.