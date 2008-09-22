23 вересня Державний інститут розвитку сім´ї та молоді проводить Всеукраїнський круглий стіл «Сучасні методи роботи з молоддю в умовах культурного розмаїття». Серед запрошених – представники Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, МВС України, Міністерства юстиції України, МОН України, Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості, Міжнародної організації з міграції ООН, неурядових організацій, начальники регіональних управлінь у справах сім’ї та молоді, медіа. Початок роботи круглого столу: 14.00 год. Адреса: м. Київ, вул. Артема, 52а, 3 корпус, Центральний інститут післядипломної освіти, ауд. 43.