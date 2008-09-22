Українські геї та лесбійки зробили владі 109 пропозицій

Гей-лесбійська спільнота України розробила план заходів із протидії дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності і пропонує Верховній Раді та уряду виконати його.

Оприлюднення цього документу відбулося сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив лідер Гей-Форуму України Святослав ШЕРЕМЕТ, план складається зі 109 пунктів та стосується таких понять як честь, гідність і особиста недоторканність людини, забезпечення рівності та недискримінації, приватне і сімейне життя, трудові відносини, освіта, охорона здоров’я, батьківство та материнство, соціальний захист, свобода мирних зборів, участь у державних справах, військова служба, гендерна ідентичність, правовий захист, доступ до інформації, судочинство, пенітенціарна система, науково-методична сфера тощо.

“Відколи Рада Європи та Європейський Союз порекомендували нашому урядові вжити конкретних ефективних заходів для захисту прав гомосексуалів минуло чимало часу. Ми чекали майже вісім років! За цей час уряд фактично й пальцем не вдарив, щоб змінити ситуацію. Чому законні й природні права кількох сотень тисяч людей в Україні ігноруються?”, – запитав С.ШЕРЕМЕТ.

“Системні порушення прав через ненависть до гомосексуальних людей замовчуються та сором’язливо оминаються у нашій країні. Донині наших співгромадян на підставі сексуальної орієнтації виключають з навчальних закладів, звільняють з роботи, забороняють обіймати певні посади, відмовляють у винаймі житла. Доволі частими є випадки упередженого та принизливого ставлення до відкритих лесбійок та геїв з боку державних установ і силових структур. Гомосексуальні сім‘ї в Україні позбавлені прав та свобод, передбачених законодавством для гетеросексуальних сімей”, - наголосила лідер інформаційно-освітнього центру “Жіноча Мережа” Лайма ГЕЙДАР.

Наразі, як зауважили представники вітчизняної ґей-лесбійської спільноти, вони очікують на розгляд владними структурами запропонованого плану, врахування його положень у відповідних нормативно-правових актах та подальшого виконання.

“Особливо ми сподіваємося на підтримку тих українських політиків, які сповідують євроінтеграційні прагнення України”, - підсумував С.ШЕРЕМЕТ.

Довідка УНІАН. Рекомендація ПАРЄ №1474 від 2000 року “Про положення лесбійок і геїв у державах-членах Ради Європи” рекомендує державам-членам, зокрема: включити сексуальну орієнтацію в число підстав для заборони дискримінації, установлених національним законодавством; вжити практичних заходів для боротьби із проявами гомофобії, особливо в школах, серед медичного персоналу, у збройних силах і правоохоронних органах, у судових інстанціях і адвокатурах, а також у спорті, організувати для цього базові освітні програми й спеціальні освітні курси; вживати дисциплінарних заходів до тих, хто дискримінує гомосексуалів; забезпечити рівне ставлення до гомосексуалів при влаштуванні на роботу; прийняти законодавство, що передбачає реєстрацію відносин цивільного (громадянського) партнерства; включити до сфери компетенції діючих правозахисних та правозахисно-посередницьких установ питання дискримінації на підставі сексуальної орієнтації або заснувати посаду уповноваженого із цих питань.

Резолюція Європейського парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу стосовно України від 15 березня 2001 р. наголошує на необхідності прийняття Україною необхідних оперативних та ефективних заходів для боротьби проти дискримінації, що грунтується, у тому числі, на сексуальній орієнтації.

У звіті про здійснення Європейської політики сусідства стосовно України від 3 квітня 2008 р. зазначається: “…продовжує надходити інформація про випадки агресії з боку представників міліції до осіб, які належать до сексуальних меншин” (розділ “Права людини та основні свободи”).