Самотні батьки хочуть оплачувану відпустку

Кілька сотень батьків-одинаків провели в суботу, 20 вересня, мітинг у столичному парку Шевченка, пише газета 15 минут.

Вони жадали від держчиновників звернути увагу на їхні проблеми. Батьки наполягають на введенні чоловічого декрету й національного свята Дня батька 27 жовтня.

Зокрема, за словами засновника Всеукраїнської асоціації мужніх тат Євгенія Коновалова, Президент України їх підтримав, видавши відповідний указ про впровадження свята й декретів на перші два тижні після народження дітей.

Крім того, Коновалов наголошує, що жінці, що виховує дитину-інваліда, дозволено на п`ять років раніше йти на пенсію. "Ми ж такого права не маємо. Хоча тільки в нашій асоціації є 242 неповні родини, де живуть діти з фізичними вадами", - говорить батько-одинак із тридцятирічним стажем Коновалов.

Інший розведений, Олександр Стащук, оголосив на мітингу безстрокове голодування-протест. Верховний суд віддав двох його доньок матері, що, як він стверджує, довела дітей до хвороб і антисанітарії.

Самотні батьки вимагали в прем`єр-міністра Юлії Тимошенко й міністра сім’ї, молоді й спорту Юрія Павленка обговорити всі їхні проблеми за круглим столом. "Я хоч щодня готовий сідати з ними за круглий стіл. Повністю підтримую ідеї про День батька й оплачувану відпустку. У мене самого двоє дітей, я був присутній під час пологів. До речі, пологи були дуже важкими, тому мені доводилося брати два місяці за свій рахунок, щоб допомагати дружині, і бути ближче до маленьких", - говорить Павленко. Він упевнений, що якщо не цьогоріч, то наступного року точно, чоловічий декрет стане реальністю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України збільшив допомогу при народженні дитини до 12 тисяч 240 гривень - на першу, 25 тисяч гривень - на другу, 50 тисяч гривень - на третю і наступних дітей.

Кореспондент