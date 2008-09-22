Прокуратура закрила справу екс-пасинка Фірташа

Київська прокуратура закрила справу Сергія Калиновського, якого звинувачували в здійсненні ДТП, у результаті якого загинули дві людини.

Як повідомила "Українській правді" вдова одного з загиблих – прапорщика внутрішніх військ Володимира Куликовського – вона отримала лист із повідомленням про закриття справи.

За словами Лариси Куликовської, повідомлення мало надійти рекомендованим листом, однак прийшло звичайним.

У повідомленні сказано, що справа закрита в зв`язку з відсутністю складу злочину.

"Виявляється, що в нас убити людину – це не злочин", - обурилася вона.

У той же час, Куликовська вважає, що справа на цьому не зупиниться.

"Я сумніваюся, що вона завершиться. Я її просто так не залишу", - запевнила вдова загиблого прапорщика.

"А ті, хто беруть гроші, – нехай беруть побільше. Раз вони не вміють інакше працювати", - додала вона сумно.

Як відомо, 30 травня 2007 року на світанку в центрі Києва кабріолет Сергія Калиновського врізався в машину міліціонера, що стояла на узбіччі. Водій цієї машини загинув на місці.

Загинула також кохана дівчина Сергія, яка сиділа поруч із ним у машині, Анастасія Бронникова.

Одразу після аварії Калиновський знаходився в лікарні, звідки втік 14 вересня минулого року.

За деякими даними, зараз Калиновський живе в Ізраїлі. Він був оголошений у міжнародний розшук.

Калиновський є колишнім пасинком бізнесмена, співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа.

Українська правда