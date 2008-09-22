Тимошенко хоче, щоб до суду ходили люди Луценка, а ГПУ - спостерігала

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що необхідно демонополізувати розслідування кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Полтаві на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ.

«Ми хотіли б бачити демонополізацію розслідування кримінальних справ. Якщо ви розслідуєте кримінальну справу, то з нею йдете в суд, а Генеральна прокуратура наглядає», - сказала вона.

На її думку, такий підхід призведе до того, «щоб судив суд, а не Генеральна прокуратура… Щоб Генпрокуратура не була «санпропускником», де є злочинець, а де не має».

Також вона поінформувала, що в проекті бюджету на наступний рік передбачається збільшити на 34% заробітну плату співробітникам міліції.

Крім того, передбачається утричі збільшити видатки на соціальне забезпечення, зокрема, це стосується забезпечення житлом.

Разом з тим, говорячи про роботу МВС в цілому, Ю.ТИМОШЕНКО висловила задоволення нею.

«Ми, як уряд, дуже позитивно оцінюємо вашу роботу… Мені дуже приємно сьогодні бачити показники по боротьбі з хабарництвом… Те, що ми маємо по цифрах, ми відчуваємо значне покращення (в роботі МВС)», - сказала прем’єр.

Водночас вона закликала керівництво МВС проаналізувати, чому найгірші показники в роботі, що стосується результатів загальної злочинності, спостерігаються в Луганській і Запорізькій областях.

«Треба зробити окремий аналіз по цих областях, щоб подивитись, що і чому так відбувається», - сказала вона, звертаючись до міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА.