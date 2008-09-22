Журналіст, який розслідує земельну корупцію, заявляє про побиття

Журналіст газети “Народна варта” Олександр НАЗАРЕСКУЛ заявляє про побиття його невідомими під час проведення розслідування діяльності Новосілківського сільського голови Вишгородського району Миколи СТУКАЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.НАЗАРЕСКУЛ повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН щодо викриття фактів земельної корупції у Вишгородському районі Київської області.

За словами журналіста, до редакції його газети надійшла інформація, що в селі Новосілки головою сільської ради ведеться незаконна діяльність, після чого було прийнято рішення провести незалежне журналістське розслідування.

О.НАЗАРЕСКУЛ поінформував, що в ході цього розслідування було проведено ряд незалежних соціологічних досліджень, в результаті чого стало відомо про тривалі конфлікти мешканців села з головою. При цьому журналіст зазначив, що на камеру місцеві мешканці про це заявляти не хочуть, оскільки “майже все населення села дуже залякане”. Водночас журналіст нагадав про порушену 16 липня ц.р. Генеральною прокуратурою України кримінальну справу стосовно сільського голови Новосілківської сільської ради М.СТУКАЧА за ознаками злочинів, передбачених статтями 358 та 365 Кримінального кодексу України (“Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів” та “Перевищення влади або службових повноважень”). Постанова про порушення кримінальної справи прийнята у зв’язку з тим, що в ході досудового розслідування Генпрокуратура виявила факти, які вказують на наявність у діях М.СТУКАЧА, пов’язаних з передачею в 2005 році у власність членам садового товариства “Боровик” 75 земельних ділянок, ознак складу злочину.

Як повідомив О.НАЗАРЕСКУЛ, 14 серпня, коли він разом ще з кількома волонтерами з газети приїхав до села Новосілки для продовження свого розслідування, невідомі скоїли бандитський напад на нього з метою перешкоджання журналістській діяльності.

“До нас під’їхало чорне авто, з нього вийшло двоє молодих чоловіків, які почали погрожувати та виганяти нас з села, обгрунтовуючи це тим, що нібито в селі Новосілки журналістів не люблять і не бажають, щоб ми висвітлювали події, які там відбуваються”, - сказав О.НАЗАРЕСКУЛ.

За його словами, щоб не провокувати конфлікт, він вирішив поїхати з села і направився разом з волонтерами до свого автомобіля.

“Але за кілька метрів дорогу перегородила та сама автівка. З неї вийшли ті самі молодики. Я також вийшов попросити їх звільнити дорогу, однак вони відмовилися. Я наголосив ще раз, що є журналістом газети “Народна варта”, на що вони у відповідь розсміялися і наказали віддати всі примірники газети. Я, звичайно ж, відмовився. В свою чергу вони почали наносити мені удари по голові та по інших частинах тіла. В результаті я втратив свідомість, а молодики, забравши з нашого авто всі примірники нашої газети, зникли у невідомому напрямку”, - сказав журналіст.

Після цього побиття, як зазначив О.НАЗАРЕСКУЛ, він лікувався в стаціонарі два тижні.

Присутній на прес-конференції заступник головного редактора газети «Народна Варта» Сергій ТІШИН повідомив, що 15 вересня цього року в м. Вишогород на центральній площі відбулася масова акція протесту проти дій Новосілківського сільського голови. В результаті цієї акції при Вишгородській районній державній адміністрації та райраді створено робочу групу з розслідування фактів зловживання службовим становищем М.СТУКАЧЕМ та вирішення земельних питань в с. Новосілки, до якої увійшли депутати Новосілківської сільради, представники громадських організацій та представник райдержадміністрації.

Учасники прес-конференції повідомили, що будуть звертатись за всіма виявленими ними фактами протиправної діяльності Новосілківського сільського голови до правоохоронних органів.

“По фактах протиправної діяльності Новосілківського сільського голови підготовлено звернення до правоохоронних органів з вимогою притягнути винного до відповідальності, та до секретаря РНБО - взяти під особистий контроль справу М.СТУКАЧА, діяльність якого не лише вбиває свободу слова в державі, але й загрожує безпеці України”, - сказав С.ТІШИН.