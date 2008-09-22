У Китаї отруїлися 53 тисячі немовлят

У Китаї до 53 000 підскочило число дітей, що отруїлися меламіном, що містився в сухому молоці, повідомляє newsru.com.

В неділю керівництво Китаю пообіцяло покарати всіх відповідальних за цей найбільший за останній час скандал у сфері харчової безпеки.

Більше 80% з 13 000 дітей, госпіталізованих за останні тижні, - немовлята у віці двох років і молодше. Чотири дитини померли - за попередніми даними, виявлений в молочній суміші меламін міг спровокувати у малюків спазм сечовипускальних каналів, що, можливо, і привело до летального результату. Ще 104 дитина знаходяться у важкому стані, повідомили в китайському Міністерстві охорони здоров`я і близько 40 000 дітей пройшли амбулаторне обстеження і вважаються такими, що "в основному видужали".

Під підозрою опинилися два десятки компаній, що виготовляли молоко. А в центрі скандалу - компанія Shijiazhuang Sanlu Group Co., сухе молоко якої вживала значна частина дітей, що отруїлися. У міністерстві також уточнили, що госпіталізованим дітям давали в їжу саме порошкове молоко, і випадків отруєння рідким молоком серед них не зафіксовано. Відзначимо, що з неофіційних джерел агентств поступає протилежна інформація.

У минулі вихідні стало відомо про перший факт отруєння дитини не на материку: після вживання в їжу китайських молочних продуктів у трирічної дівчинки з Гонконгу почалася ниркова хвороба. Крім того, в неділю в Сінгапурі заявили, що виявили сліди меламіна в ще одному китайському молочному продукті - молочних льодяниках "Білий кролик".