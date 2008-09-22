8 млн українців зможуть отримати російське громадянство

19:11, 22 вересня 2008
Права людини
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РФ схвалила зміни в законі про громадянство

Рада Федерацій Росії схвалила зміни в законі про громадянство. Згідно з новими правилами, охочим отримати російський паспорт тепер не знадобиться жити на території Федерації впродовж 5 років, підтверджувати джерело свого доходу і доводити володіння російською мовою. Спрощеною процедурою зможуть скористатися, перш за все, колишні громадяни СРСР, що народилися на території Росії.

Згідно із статистичними даними, таких в Україні проживає більше ніж 8 мільйонів осіб. За новими правилами, практично всі вони можуть стати підданими сусідньої країни.

Як переконують російські депутати, лібералізація процедури надання громадянства здійснюється в рамках держпрограми по сприянню переселенню співвітчизників.

У свою чергу українські політики насторожено сприйняли новину про спрощення правил. Ухвалені рішення однозначно загрожують інтересам нашої держави, говорять народні депутати, пише «Дело».

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