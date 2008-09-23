МВС Росії підтвердило, що використовує базу даних Однокласників.ру

Міністерство внутрішніх справ Росії має в своєму розпорядженні відбитки пальців близько 100 мільйонів осіб. Про це повідомив журналістам заступник начальника головного інформаційно-аналітичного центру МВС полковник Олександр Бушуєв.

За його словами, відбитки пальців 78 млн. осіб зберігаються в електронному вигляді, близько 70% з них - це відбитки засуджених. Решта даних зберігаються в паперовому вигляді. Вага цих дактилоскопічних карток - близько 250 тонн.

О.Бушуєв пояснив, що нині дактилоскопія здійснюється по чотирьох напрямах - кримінальна, добровільна, міграційна і обов`язкова (службовці держорганів).

Крім того, в базі даних МВС Росії більше 3 мільярдів записів про осіб, що скоїли злочини, і про предмети злочинів. Частина цих записів перейшла ще з архіву Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу.

Полковник також підтвердив інформацію про те, що співробітники міліції використовують як джерела даних про громадян різні інтернет-сайти, зокрема популярні соціальні мережі, такі, як Одноклассники.ру.

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