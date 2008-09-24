Ющенко: Україна не визнає Південної Осетії та Абхазії

Україна закликає світову спільноту зміцнити роль Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таку позицію заявив глава держави Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

«З єдиною і доброю волею ми зобов`язані консолідуватися навколо цінностей та цілей, закріплених в Статуті ООН і Декларації Тисячоліття», - сказав він, говорячи про наслідки ситуації у Грузії для світової спільноти.

«Світ чекає від ООН впевненого і позитивного сигналу. Світ потребує відновлення довіри до наших колективних дій, до суворого додержання норм міжнародного права, до Організації Об`єднаних Націй», - додав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, головний виклик, що стоїть перед усіма, - це нехтування і підрив норм міжнародного права і міжнародних відносин.

«Ми бачимо тенденції до руйнації загальної системи, наріжним каменем якої є колективність міжнародної волі і повага до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів держав», - сказав Президент.

За його словами, останні події на Кавказі викликали найгострішу тривогу.

«Україна засуджує всі акти агресії та силових втручань, що відбулися в регіоні. Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності та недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її територій. Україна не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії. Україна не визнає і засуджує спроби нелегітимного, сепаратистського утвердження державності будь-яких територій, зокрема на європейському просторі», - охарактеризував Президент цю позицію як основоположну для зовнішньої політики Української держави.

Таким чином, відхід від принципів ООН, застосування сили, відновлення риторики «холодної війни», що мали місце, викликають глибоку стурбованість української сторони.

«Ці процеси становлять потенційну загрозу як для української державності, так і для інших країн нашого регіону. Проблему не вирішити шляхом ізоляції, самоізоляції чи взаємних звинувачень», - попередив Президент України.

У такому контексті глава держави закликав із відповідальністю за загальний мир і безпеку зупинити збурення сепаратистських настроїв, які можуть повернутися лихом для самих розпалювачів.

Він також закликав відмовитись від лексики шантажу і погроз у міжнародних відносинах.

«Україна відкидає будь-які форми тиску, що стосуються способів гарантувати власну безпеку та визначати членство у колективних безпекових структурах. Такі зазіхання - недалекоглядні і контрпродуктивні», - сказав Президент.

Натомість, наголосив він, необхідно зміцнити роль Ради Безпеки ООН, що єдина має виключні повноваження у сфері глобального миру і безпеки.

«Нам потрібні її зважені рішення та ефективні дії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що Україна підтримує всі зусилля для мирного врегулювання і розблокування ситуації на Південному Кавказі і буде повною мірою сприяти цьому процесові.

Окрім того, Українська держава твердо і активно продовжить свою миротворчу діяльність та участь в урегулюванні «заморожених» конфліктів на основі поваги до принципів суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів, гідності, прав і свобод кожної людини, наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він заявив, що вірить у здатність країн-членів ООН ефективно відреагувати на кожен виклик, що стоїть перед світом.

«Україна - рішуча у цій праці. Ми будемо діяти як послідовні і доброзичливі партнери», - запевнив він.

*** За час свого членства в ООН Україна тричі обиралась непостійним членом Ради Безпеки (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001 рр.), п`ять разів - членом Економічної і Соціальної Ради (останній раз - на період 2002-2004 рр.). Представники України неодноразово обирались на керівні посади головних комітетів сесій Генеральної асамблеї.

Україна надає особливого значення діяльності ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник своєї зовнішньої політики. Починаючи з липня 1992 р., Україна виступає як значний контрибутор військових підрозділів та персоналу до операцій ООН з підтримання миру (ОПМ). Наразі майже 550 військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ представляють Україну в 6 миротворчих операціях ООН, зокрема, у Грузії, Демократичній Республіці Конго, Косово, Ліберії, Судані та Тиморі-Леште.