Конгрес США засудив Голодомор

Палата представників конгресу США на засіданні у вівторок виступила із засудженням сталінського "голодного геноциду - голодомору" в Україні в 1932-1933 роках і вшанувала пам`ять його жертв у зв`язку з 75-ю річницею трагедій, передає кореспондент РІА “Новости”.

"Йосип Сталін і його оточення вчинили в 1932-1933 роках геноцид проти українців", - зазначається в тексті затвердженої Палатою резолюції, співавторами якої виступили 29 американських конгресменів на чолі із співголовою існуючої в палаті представників "Фракції на підтримку України" конгресменом-демократом Сандером Левіним.

У документі зазначається, що "комісія США з голоду на Україні, сформована 13 грудня 1985 року, провела дослідження з метою розширення знання і розуміння в світі українського голодного геноциду (голодомору) в 1932-1933 роках і дійшла висновку про те, що його жертви загинули голодною смертю в результаті штучно створеного голоду".

"Майже 10 мільйонів українців загинули з 1932 по 1933 роки з волі тоталітарного сталіністського уряду колишнього Радянського Союзу, який навмисно викликав на Україні голод у спробі зламати опір цієї країни проти колективізації та комуністичної окупації", - йдеться в документі.

У законопроекті наголошується, що "радянський диктатор Сталін наказав закрити кордони України, щоб із штучного створеного голоду ніхто не міг врятуватися і щоб не допустити надходження голодуючим будь-якої міжнародної допомоги".

"Конгрес США скорботно відзначає 75-у річницю українського голодного геноциду і висловлює свої якнайглибші співчуття сім`ям жертв, а також тим, хто пережив цю трагедію", - наголошується в тексті документа. "Конгрес США засуджує систематичні порушення радянським урядом прав людини, включаючи право на самовизначення і свободу слова українського народу".

Конгрес виступає за "розповсюдження інформації про український голодний геноцид для розширення знання в світі про цю штучно створену трагедію", а також підтримує зусилля України у сфері демократичних і ринкових реформ, щоб Україна "могла реалізувати свій потенціал як важливого стратегічного партнера США в цьому регіоні миру", наголошується в резолюції.