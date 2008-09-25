Український МЗС не коментує «провал затії України щодо голодомору»

Прес-служба МЗС України не коментує інформацію про відкликання з ООН проекту резолюції про Голодомор, яку розповсюдило МЗС РФ.

«Ми не коментуємо цю заяву», - сказали УНІАН у прес-службі МЗС України.

Разом з тим на офіційному сайті МЗС Росії розміщення повідомлення «Про провал затії України щодо «голодомору» в Раді ООН з прав людини», в якій говориться, що «24 вересня делегація України в Раді ООН з прав людини, не одержавши практично ніякої підтримки, вимушена офіційно відкликати внесений нею раніше проект резолюції «Пам`ять про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні».

МЗС Росії заявляє, що вважає це єдино вірним кроком, додаючи при цьому: «Схоже, що і українська сторона починає усвідомлювати конфронтаційність і безперспективність своєї ініціативи».

У повідомленні зазначається, що в Раді ООН з прав людини і в Генеральній Асамблеї Росія продовжує і продовжуватиме проводити лінію на недопущення вкидання до порядку денного «конфронтаційних тим і сюжетів, що не мають нічого спільного зі справою заохочення і захисту прав людини і спрямованих на досягнення кон`юнктурних політичних вигод».

У російському МЗС також заявляють, що «історію треба залишити історикам, а ООН має займатися своїми прямими обов`язками – підтримкою міжнародного миру і безпеки, сприянням розвитку і зміцненню режиму заохочення і захисту прав людини в світі».