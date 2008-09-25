Україна закликає Росію припинити дискредитацію трагедії Голодомору

Україна закликає керівників і політиків Росії припинити практику цинічного заперечення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років.

Про це йдеться у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ України.

“Цього року Україна відзначає 75-ті роковини однієї з найбільших в історії людства гуманітарних катастроф – Голодомору 1932-1933 років. Це був свідомо й чітко спланований тоталітарним комуністичним режимом геноцид проти українського народу. У такий цинічний, нелюдський спосіб сталінська влада намагалася завдати смертельного удару українському селянству як основі нашої нації, підірвати сили народу і назавжди усунути саму можливість відродження України як незалежної держави”, - зазначається у документі.

Архівні документи засвідчують: Голодомор мав відверту антиукраїнську спрямованість. Сьогодні це переконливо доведено науковцями різних країн. Усвідомлення глибини цієї трагедії поступово поширюється у світі, про що свідчить триваючий процес визнання Голодомору парламентами демократичних держав, констатує МЗС України.

На тлі цього в Україні з глибоким обуренням було сприйнято повідомлення для ЗМІ Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 24 вересня, в якому в неприпустимо зневажливому тоні коментується прагнення України донести до світової спільноти правду про Голодомор 1932-33 років, наголошується у заяві.

“Важко усвідомити, що країна, яка подарувала світовій культурі великих гуманістів Толстого, Реріха, Сахарова, дозволяє собі знущатися з намагання України вшанувати пам‘ять жертв великої трагедії з метою запобігання її повторенню. Замість того, щоб віддати належне минулому, яке було спільним для наших народів, керівництво Росії навпаки, докладає значних зусиль для того, щоб дискредитувати трагедію Голодомору”, - переконані в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС зазначають, що така позиція виглядає тим більш незрозумілою, адже в листопаді 2003 року Російська Федерація разом з 63-ма країнами-членами ООН підтримала спільну заяву, в який відзначено „сімдесяту річницю української трагедії”, а в 2007 році – резолюцію 34-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо вшанування пам‘яті жертв Великого голоду (Голодомору) в Україні 1932-33 рр.

Подібна пропозиція була внесена Україною й на 9-у сесію Ради ООН з прав людини. Але з огляду на те, що питання Голодомору розглядається на інших світових форумах, українська делегація 22 вересня, в дусі компромісу, вирішила не наполягати на голосуванні відповідного проекту резолюції Ради.

Україна закликає керівників та провідних політиків Російської Федерації припинити практику цинічного заперечення історичної правди про Голодомор, спроб виправдання та “обілювання” злочинів сталінізму.

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті МЗС Росії розміщено повідомлення “Про провал затії України щодо “голодомору” в Раді ООН з прав людини”, в якій говориться, що “24 вересня делегація України в Раді ООН з прав людини, не одержавши практично ніякої підтримки, вимушена офіційно відкликати внесений нею раніше проект резолюції “Пам`ять про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”.

МЗС Росії заявляє, що вважає це єдино вірним кроком, додаючи при цьому: “Схоже, що і українська сторона починає усвідомлювати конфронтаційність і безперспективність своєї ініціативи”.

У повідомленні зазначається, що в Раді ООН з прав людини і в Генеральній Асамблеї Росія продовжує і продовжуватиме проводити лінію на недопущення вкидання до порядку денного “конфронтаційних тим і сюжетів, що не мають нічого спільного зі справою заохочення і захисту прав людини і спрямованих на досягнення кон`юнктурних політичних вигод”.