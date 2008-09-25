ЄС хоче бачити в парламенті Білорусі хоча б 20 опозиціонерів

ЄС закликає Білорусь допустити в парламент хоча б 20 депутатів від опозиції.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, з посилання на польську “Газету виборчу”.

За даними газети, якщо щонайменше 20 депутатів від опозиції стануть членами парламенту на виборах 28 вересня, це дасть можливість ЄС пом’якшити санкції проти Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин схвалила рішення про можливість скасування ряду санкцій проти посадовців Білорусі у випадку, якщо вибори будуть визнані міжнародними спостерігачам демократичними.

У Білорусі 28 вересня 2008 року відбудуться чергові вибори депутатів до нижньої палати парламенту - Палати представників Національних зборів. У Білорусі двопалатний парламент створений в результаті проведення 24 листопада 1996 року референдуму із внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь. Ці зміни передбачали створення Національних зборів, що складаються з Ради Республіки і Палати представників.

Палата представників обирається в кількості 110 депутатів на основі прямого виборчого права при таємному голосуванні. Рада Республіки є палатою територіального представництва і формується в результаті таємного голосування на засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мінська (по 8 представників). Ще 8 членів Ради Республіки призначає Президент. Парламент здійснює свої повноваження впродовж 4 років. Повноваження Національних зборів можуть бути продовжені на підставі закону тільки в разі війни.